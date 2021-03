Covid Campania, solo posti Covid al Cotugno e Policlinico: cancellati i reparti per i pazienti di Aids

Covid Campania - Il coronavirus crea una doppia emergenza in Campania e nel mondo, perché l'emergenza in corso ora crea problematiche anche per i malati di altre patologie impossibilitati nel curarsi in questo periodo. Ne parla Il Mattino oggi in edicola evidenziando come Cotugno e Policlinico abbiano dedicato lun'ampia area ai positivi accantonando, per il momento, i posti letti per i malati di Aids:

La pandemia è diventata una doppia emergenza per i pazienti che si sono ritrovati senza un reparto dove potersi ricoverare. Per le persone affette da Aids a Napoli e nella maggior parte delle città campane, non ci sono più posti letto dedicati perché i dipartimenti di malattie infettive sono stati convertiti per Covid. Quindi, le degenze sono state destinate agli ammalati che, nel caso delle persone affette dal virus dell'Hiv, sono risultate anche positive al Covid ma per chi è negativo, si pone il problema di trovare un posto letto in altri reparti che possano garantire lo stesso livello di assistenza specifica.