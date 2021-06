Covid Campania, posizione forte di De Luca: stop ad Astrazeneca e ai mix

Covid Campania - Il Premier Mario Draghi e il ministro Roberto Speranza rassicurano sul fronte vaccini per quanto riguarda Astrazeneca e i vari mix, ma Vincenzo De Luca non ne vuole sapere. Ecco quanto riporta Il Mattino oggi in edicola:

Tutto risolto? Macché. Perché il governatore della Campania, determinato come al solito, stoppa il mix di vaccini e scatena un fronte di polemiche iniziato già da qualche giorno. Non solo. Perché la Campania non somministrerà più vaccini a vettore virale, dunque stop ad Astrazeneca e a J&J, neanche a chi ha più di 60 anni