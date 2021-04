Covid Campania, la regione va verso il cambio di colore! Ecco cosa si potrà fare dal 6 aprile

Covid Campania - Cambio di colore in vista per la nostra regine subito dopo Pasqua. Come infatti riferiscono i vari quotidiani tra cui il Corriere del Mezzogiorno, la decisione verrà presa oggi ma si va dritto verso una fascia arancione a partire dal 6 aprile.

Ecco quanto si legge sul giornale:

Quali saranno le principali novità rispetto all’attuale zona rossa? Per prima cosa riapriranno gli esercizi commerciali (per esempio i negozi di abbigliamento) non rientranti nelle categorie commerciali non soggette a divieti. Si potrà inoltre uscire di casa, in due, una sola volta al giorno, per visitare parenti e amici, portandosi dietro i figli minori di 14 e/o eventuali persone disabili. Saranno aperte le scuole elementari e medie, mentre nelle superiori si dovrà garantire la presenza minima del 50 per cento. Resteranno chiusi invece al pubblico bar e ristoranti che potranno effettuare solo l’asporto e le consegne a domicilio.