Covid Campania, dagli ospedali: "Terapia intensive più libere, ora arrivano solo non vaccinati"

Covid Campania - Dopo mesi e mesi difficili, la regione torna a respirare. E non lo dicono solo i numeri diramati dai vari bollettini odierni, ma anche chi è direttamente in prima fila a combattere come riporta Il Mattino oggi in edicola:

Finalmente — commenta Maria Cristina Boccia, responsabile liste di attesa dell’azienda dei Colli e bed manager del Cotugno — vediamo le terapie intensive più libere e gli stessi accessi al pronto soccorso registrano la presenza quasi esclusiva di coloro che non sono riusciti ancora a vaccinarsi, a conferma del fatto che il vaccino è il vero spartiacque di questa pandemia