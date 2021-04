Covid-19, terapie intensive in affanno: tasso di occupazione sopra la soglia critica

Ultimissime notizie oggi. Il Corriere della Sera fa il punto sulla pandemia di coronavirus in Italia: scendono i contagi, ma salgono i ricoveri in terapia intensiva. L’epidemia rallenta, ma i dati di saturazione di pazienti Covid delle terapie intensive e il numero di vittime sono i due indicatori che scendono più tardi, alcune settimane dopo l’inversione di tendenza del dato sui contagi. In percentuale in Italia è occupato da pazienti Covid il 41% dei letti di terapia intensiva (fonte Agenas del 3 aprile), ben al di sopra della soglia critica fissata al 30%. L’indice di occupazione dei posti letto in area medica è al 43% (soglia critica: 40%). Il trend Ospedalizzazioni e decessi scendono in ritardo rispetto al calo delle infezioni.

Sono 21.261 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri, in lieve decremento (il giorno prima erano stati 21.392).

registrati ieri, in lieve decremento (il giorno prima erano stati 21.392). Sale così ad almeno 3.650.247 il numero di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

(compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono stati 376 (il giorno precedente 481), per un totale di 110.704 vittime da febbraio 2020.

(il giorno precedente 481), per un totale di 110.704 vittime da febbraio 2020. Il tasso di positività si attesta al 5,9% (venerdì era al 6,6%) e i tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 359.214 .

(venerdì era al 6,6%) e i (molecolari e antigenici) sono stati . Le persone guarite o dimesse sono 2.974.688 complessivamente: 21.311 ieri, così gli attuali positivi risultano essere in tutto 564.855 (-440 rispetto al giorno prima).

Coronavirus, dati 3 aprile 2021