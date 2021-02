Covid-19, nuova variante brasiliana in Italia: si pensa alle zone rosse locali!

Ultimissime notizie. Oggi Il Mattino fa il punto sulla diffusione del Covid-19 in Italia, con le nuove disposizioni previste dal ministero della Salute: "Zone rosse a livello locale per bloccare l'espansione delle varianti del coronavirus; potenziamento delle ricerche e del sequenziamento". A preoccupare sono "le varianti del coronavirus che si stanno diffondendo anche in Italia e stanno alimentando la ripartenza del contagio. Si rischia una nuova stretta e non solo per lo stop ai viaggi internazionali su cui si è già intervenuti (bloccati i voli per il Brasile) e una possibile proroga al divieto di spostamenti tra Regioni. Se i segnali che stanno arrivando di graduale diffusione delle varianti inglesi e brasiliani, che corrono molto più velocemente del ceppo originario, saranno confermati dai dati delle prossime ore, potrà rendersi necessarie misure più severe".

Covid-19, nuova variante brasiliana in Italia

Ad oggi due regioni in particolare preoccupano: Abruzzo, dove gli ospedali cominciano ad essere in affanno, e Umbria, dove c'è un anomalo incremento dei contagi. Il ragionamento è lo stesso fatto per altre varianti, soprattutto l'inglese, quella che si sta diffondendo più rapidamente in Europa: è più contagiosa, si trasmette più facilmente, dunque la presenza di queste varianti potrebbe essere all'origine delle anomalie di Abruzzo e Umbria. Non solo: guardando ciò che sta succedendo nel resto dell'Europa, un esempio per tutti il Portogallo, che nelle ultime due settimane ha avuto una incidenza di nuovi casi cinque volte superiore a quella dell'Italia, c'è la preoccupazione reale che l'alta marea stia arrivando anche nel nostro Paese. Anche perché c'è il sospetto che test antigenici rapidi non riconoscano le varianti di Sars-CoV-2.