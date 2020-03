Covid-19, il Napoli ha anticipato le misure di prevenzione per gli allenamenti e negli stadi, CDM: resta l'apprensione

Ultime calcio Napoli - Il coronavirus tiene in apprensione anche i calciatori di serie A, che ne hanno parlato con l’Aic che li rappresenta. La linea è ascoltare le indicazioni degli staff medici, ieri i responsabili sanitari di tutti i club di serie A si sono riuniti in call conference per trovare una linea comune, un vademecum comportamentale che tenga conto anche delle differenze tra le zone rosse e le altre.

Il Napoli ha anticipato le misure di prevenzione per il Covid-19

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli già si è mosso nei giorni scorsi con misure di prevenzione adottate sia per gli allenamenti che negli stadi per le partite anticipando anche le indicazioni fornite dalla federazione medico-sportiva italiana: dall’evitare di consumare cibo negli spogliatoi al non bere dalla stessa borraccia di un compagno di squadra sia in allenamento che in partita. Oltre a queste regole naturalmente è stato intensificato il monitoraggio sulle condizioni di tutti i calciatori in relazione ad eventuali sintomi manifestati".

