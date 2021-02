Covid-19, contagi in salita a Napoli e provincia: allarme per San Valentino e Carnevale

Ultimissime notizie Napoli. La Repubblica oggi fa il punto sulla situazione dei contagi di coronavirus nel capoluogo campano, dove tornano ad aumentare in maniera preoccupante: si parla di un aumento del 10% dei positivi al virus. La Campania è seconda solo alla Lombardia per numero di casi e la Provincia di Napoli è al primo posto. E adesso le autorità temono l'arrivo di San Valentino e Carnevale, due festività che potrebbero causare nuovi assembramenti ed altri contagi.

Napoli, aumentano i contagi di Covid-19

Il dato emerge dall'aggiornamento sull’andamento dell’epidemia coordinato da Giuseppe Signoriello, docente dell’Unità di Statistica medica all’Università “Luigi Vanvitelli”. Secondo le conclusioni dello studio si è passati "da una situazione stazionaria del contagio a un nuovo incremento di casi". Da qui si sottolinea la necessità di "monitorare con attenzione l’andamento dei contagi per classi di età e, in particolar modo, quella fra i 6 e i 18 anni, coinvolta dall’apertura delle scuole in presenza, e che nell’ultima settimana ha registrato un aumento del 37 per cento dei casi". L’indagine rivela anche che municipalità con i valori più alti sono la IX (Pianura, Soccavo) e la X (Bagnoli, Fuorigrotta). Aumento dei contagi a Soccavo, Fuorigrotta, San Giuseppe e San Ferdinando. Aumenta anche l'incidenza da Covid e il tasso di mortalità.