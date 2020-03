Cotugno, il dott. Esposito sul Coronavirus: "Napoli-Barcellona? Contagio non così diffuso allora, casi di positività aumentati per la transumanza da Nord a Sud"

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo Esposito, medico e direttore dell'UOC di immunodeficienze e malattie infettive di genere dell'ospedale Cotugno, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "Il Mattino" per parlare della diffusione del Coronavirus in relazione alla partita Napoli-Barcellona:

"Verosimilmente il contagio non era così diffuso in quel periodo e credo e spero che vi fossero pochi o nessun paziente affetto dall'infezione in maniera sintomatica o asintomatica al San Paolo. Sono uno storico abbonato ai Distinti ma quella sera non ero allo stadio e non per timore del Coronavirus. ci portano a pensare che il trend di contagiati sia aumentato per la transumanza da Nord a Sud nelle scorse settimane. La vicinanza tra le persone allo stadio è sicuramente un fattore di rischio: è capitato anche a me di beccare il raffreddore perché il mio vicino era raffreddato ma era ovviamente un tipo differente di virus. Con un ragionamento a posteriori si può ritenere che dovessero essere chiusi i luoghi di aggregazione, non soltanto gli stadi: la decisione politica è arrivata dopo perché in quei momenti non si percepiva il rischio così come si è poi manifestato. Io non farei riprendere la preparazione. La presenza di ventidue atleti e di tutti i loro accompagnatori in uno spogliatoio è assolutamente sconsigliata come la frequentazione di palestre, piscine, centri termali. E sottoporre una persona al tampone non rappresenta una garanzia: abbiamo avuto casi in cui un paziente negativo è successivamente risultato positivo a distanza di pochi giorni. Ci farebbe grande compagnia il calcio in questi giorni tormentati, però pur comprendendo gli aspetti tecnici ed economici è davvero l'ultimo dei problemi".