Costacurta: "Ecco la mia griglia scudetto: Napoli al secondo posto"

Alessandro Costacurta ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Lo scudetto? Inter la più forte, poi dico Napoli, quindi Milan. Ma attenzione alla Juventus, senza coppe e con quei due cocciuti davanti può lottare fino alla fine".

Tornando alla Serie A e al Milan: quanto l’ha sorpresa l’addio di Maldini?

"Molto, come a tutti. Io posso solo dire che Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico. Vedremo i risultati".

Inter e Milan dunque reduci da un grande mercato, forti e in lotta per lo scudetto. Vede però delle criticità su cui porre attenzione?

"Il Milan non avrà problemi a centrocampo e in attacco, pongo quindi l’attenzione sulla difesa. La stagione di Pioli passa dalle prestazione di Tomori, Thiaw e Kalulu: se alzeranno il livello rispetto all’anno scorso, allora il Milan potrà arrivare in fondo in ogni competizione. Questa è la grande incognita".