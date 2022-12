Cosa significa il cognome Osimhen in Nigeria? Gazzetta svela la curiosa traduzione

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport racconta una curiosità su Victor Osimhen:

"Dio è buono, questo significa Osimhen nel dialetto nativo di Ishan, gruppo etnico che popola alcune zone del sud della Nigeria. Profondamente religioso, Victor non manca mai di ringraziare Dio dopo un gol e per avergli dato la forza di inseguire il suo sogno di diventare calciatore sin da quando cercava le scarpette da calcio nelle discariche a Lagos. I gesti di solidarietà che compie quasi quotidianamente restano ovviamente segreti ma di recente si è incaricato di trovare attraverso i social una venditrice d’acqua africana per darle aiuto economico".