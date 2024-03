Cosa rischia Acerbi? Squalifica, Nazionale e non solo: addio anche all'Inter?

Cosa rischia Acerbi? Domani il difensore dell'Inter dovrà testimoniare la sua versione dei fatti dinanzi al procuratore FIGC Chiné, al quale è stato affidato il compito di stabilire la verità giudiziale dei fatti dopo i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus.

Cosa rischia Acerbi

Ne parla oggi il Corriere della Sera, che ricorda le sanzioni previste dal Codice della Giustizia Sportiva. In particolare, l'articolo 28 sui "Comportamenti discriminatori" stabilisce:

Una sanzione minima di 10 giornate di squalifica

Possibile esclusione dagli Europei.

Ma non è finita qui. Secondo il Corriere della Sera, non solo Acerbi rischia di aver finito la stagione in anticipo, ma pure la carriera con l’Inter. "Il giocatore, da poco 36enne, è legato ai nerazzurri fino al 2025 ma non è remota la possibilità che in caso di maxi-stangata l’addio venga accelerato".