Cos'ha fatto ieri sera De Laurentiis in ritiro, spunta anche la posizione del vice-presidente Edoardo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta l'arrivo in ritiro ieri sera di De Laurentiis, alla vigilia di Napoli-Salernitana:

"De Laurentiis è piombato in serata nell'hotel di Pozzuoli attorno alle 19,30, di rientro dall'estero. Un breve saluto e poche parole per Mazzarri e i giocatori. Serve la svolta: un digiuno di gol lungo quattro partite, dalla vittoria con il Cagliari. Non succedeva dai tempi di Ventura allenatore, in serie C. Proprio all'alba dell'era De Laurentiis, nel 2004, il Napoli non segnava per quattro partite consecutive. E in serie A era da quando c'era Donadoni, nel marzo del 2009, che per tre gare si restava a bocca asciutta. Ventura e Donadoni, insomma: per Mazzarri il segnale che il momento è nero. Edoardo è stato al fianco della squadra per tutta la settimana. E ieri era nella sala stampa ad ascoltare Mazzarri e in serata ha accolto il padre nel ritiro puteolano".