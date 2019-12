Corvino: "Non ci sono responsabili dietro l'esonero di Ancelotti. De Laurentiis? Cosa gli vuoi dire, ha speso 100 milioni per Lozano e Manolas"

Notizie Calcio Napoli - - Lunga intervista rilasciata a Tuttosport da parte di Pantaleo Corvino.

Ancelotti esonerato. Fa parte del gioco o meritava un trattamento diverso?

"Il calcio è equilibrio. E lui ha pagato una situazione non più in equilibrio. Non ci sono responsabili in questa storia".



Beh, a vederla da fuori non sembra proprio così

"Io credo semplicemente che il Napoli sia un bellissimo progetto a fine ciclo, con troppi, giocatori che da anni sono lì a rappresentare la vera rivale della Juve. Cosa vuoi dire a De Laurentiis? Ha speso con Manolas e Lozano quasi 100 milioni, non è bastato".



Gattuso è l’uomo giusto?

"Un allenatore che ha fatto la gavetta e poi bene al Milan. Questo è un altro step per valutarlo ad alti livelli".