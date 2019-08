CorSport, Zazzaroni: "Sarri dalla Cina con la polmonite e Paratici senza Marotta, la Juve s'è complicata la vita da sola!"

Situazione turbolenta in casa Juventus, con Maurizio Sarri alle prese con la polmonite beccata in Cina e Paratici, che senza Marotta sembra far fatica sul mercato in uscita, secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Vi proponiamo un estratto del suo editoriale sulla Juve:

"Visto che in otto anni non ci sono riusciti gli altri, la Juve prova a complicarsi la vita da sola. Come? Così: Sarri, che dalla Cina è tornato con la polmonite, dopo aver saltato la metà delle sedute di preparazione, un’autentica iattura per l’“allenatore che allena” e ha bisogno di più tempo dei colleghi, non siederà in panchina né a Parma, né col Napoli - esordio rimandato a dopo la sosta. E Paratici, il miglior uomo mercato d’Italia, si ritrova condannato a una corsa contro il tempo e la logica per tentare di aggiustare le liste e i conti - singolare, ancorché inevitabile, quasi una nemesi, che la prima conferenza stampa del campionato del post-Allegri sia perciò tenuta da Pavel Nedved, indicato dai dietrologi come il principale “oppositore” del tecnico cinque volte campione d’Italia.



Qui ci sta bene una considerazione personale: sono convinto che la separazione tra Marotta e Paratici non abbia giovato a nessuno, club compresi. Insieme, Beppe e Fabio rasentavano la perfezione; divisi, denunciano qualche “complesso”.

Mi spiego: Marotta è il miglior direttore generale del calcio europeo (non esagero), soprattutto se parliamo di gestione degli aspetti tecnico-amministrativi, ed è quello che meglio rappresenta la società per quale lavora. Paratici, come detto, non ha eguali sul piano tecnico-mercantile. I due si integravano perfettamente coprendo l’uno i difetti dell’altro. Ora che sono letteralmente “scoppiati”, si ritrovano a dover sviluppare temi supplementari che peraltro non gradiscono".