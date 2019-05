CorSport - Zaniolo, pronto il rinnovo con la Roma fino al 2024: Juventus e Tottenham restano in pressing

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Nicolò Zaniolo. Al suo procuratore, Claudio Vigorelli, i dirigenti giallorossi hanno assicurato che appena Petrachi si insedierà nel ruolo di direttore sportivo, prenderà in consegna la pratica del prolungamento del contratto al giovane centrocampista. Ce lo aveva rivelato ieri il padre di Nicolò, Igor. L’accordo dovrebbe essere trovato intorno ai due milioni a stagione più bonus e il contratto sarà prolungato di un anno, fino al 2024. Intanto la Juventus ed il Tottenham restano in pressing sul giocatore.