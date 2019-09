CorSport - Wanda Nara resta a vivere a Milano: confermata la sua presenza a Tiki Taka e non solo...

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Mauro Icardi ha fatto le valige e si è trasferito al Psg, mentre Wanda Nara... non traslocherà. La bella showgirl resterà a vivere a Milano e continuerà a essere il volto da copertina di Tiki Taka. La conferma è arrivata ieri da fonti vicine a Mediaset, dove la moglie dell'attaccante è considerata un risorsa importantissima, uno dei motivi (se non il principale...) per cui la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo lo scorso anno ha registrato ascolti da record. Ecco perché da Cologno Monzese si sono affrettati a sottolineare che Wanda ha un contratto fino a giugno e che ogni domenica sera sarà regolarmente al suo posto, davanti alle telecamere di Italia 1, nonostante il marito non sia più tesserato per l’Inter. Anzi, è probabile che nei prossimi mesi l’impegno della Nara con Mediaset possa... raddoppiare perché è allo studio il suo utilizzo anche in un'altra trasmissione. Il volto dell’argentina da oltre 5,6 milioni di followers su Instagram è assai riconoscibile per gli italiani e piace. Ecco perché gli uomini di Pier Silvio Berlusconi non intendono perderla. Il trasferimento di Maurito al Psg, se da un lato toglie un po’ di “piccante” alle dichiarazioni di Wanda, dall’altro rasserenerà il clima attorno alla showgirl e pure i rapporti con Pardo.