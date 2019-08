CorSport - Verdi rischia di restare al Napoli: Ancelotti lo trattiene dopo l'uscita di Ounas

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Vlad Chiriches ha persino preparato le valigie, il futuro andrà vissuto al Sassuolo, che ha avvicinato la soglia dei dieci milioni di euro richiesta dal Napoli e adesso deve semplicemente percorrere l’ultimo miglio, prima che si portino i timbri per firmare. Il last minute è anche la speranza del Torino che dopo aver assolto il proprio impegno in Europa League sogna ancora di arrivare a Simone Verdi: impresa più impossibile che improbabile, perché in quella zona del campo il Napoli non vuole andare improvvisamente in sofferenza: è già uscito Ounas, ormai al Nizza, e a De Laurentiis, a Giuntoli e ad Ancelotti va bene così. È sui dettagli che non ci si deve perdere.