CorSport - Tuanzebe il prescelto del Napoli: novità sulla formula. Tre centrali escono fuori dai radar di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il preferito del Napoli è Tuanzebe per la difesa. L'operazione sta andando avanti e si lavora per il prestito. Per il quotidiano invece sono quasi da escludere i nomi di Szalai, Casale e Kim-Min Jae.

Tuanzebe Napoli prestito, le ultime