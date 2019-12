CorSport - Tra De Laurentiis e squadra siglato il patto di Natale: Liverpool non deve essere un episodio, obiettivo zona Champions

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un patto di Natale che tutte le componenti del Napoli avrebbero idealmente firmato per recuperare il terreno perduto in campionato. L'obiettivo è rientrare il più velocemente possibile nella zona Champions che da minimo sindacale ora è diventato obiettivo principale della stagione.

"Il patto di Natale, siglato nel faccia a faccia di Castel Volturno, è un contenitore ricco di buoni propositi, che in genere lastricano persino le strade che portano all’inferno e ben che vada in purgatorio: però il Paradiso, nel calcio, si chiama Champions, e il minimo sindacale per sentirsi ancora cittadini del “ghota” è il quarto posto, che dista un bel po’, sono già cinque punti. Intanto, ne sono successe di cose, però nell’aria s’avverte anche altro, certo un pizzico di serenità riconquistata guardandosi in faccia, ristabilendo una normalità inderogabile e però anche avvertendo il brusco richiamo alla propria natura, quella che De Laurentiis ha sollecitato a una squadra costruita per sognare, mica per starsene ai margini del campionato e in prossimità di un incubo: il Napoli, un centinaio di milioni di euro investiti sul mercato e un altro centinaio di milioni di euro come monte-ingaggi, deve mostrare la sua espressione “cattiva”, quella di mercoledì, e riappropriarsi di se stessa, come se andasse ogni volta ad Anfield".