CorSport - Tonelli verso la Sampdoria, si attende solo il via libera: formula e cifre dell'operazione

Ultimissime calcio Napoli - Non solo mercato in entrata. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora anche al mercato in uscita, soprattutto a centrocampo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lorenzo Tonelli (30 anni tra tre giorni) pensava di doversi mettere in viaggio verso Genova, sponda Samp, poi è stato bloccato anche per l’emergenza centrali; ora è pronto, ha già preparato la valigia, e aspetta solo che gli venga dato il via libera. La sua esperienza blucerchiata ricomincia sei mesi dopo, stavolta in prestito con obbligo di riscatto per tre milioni di euro".