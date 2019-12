CorSport - Tonelli perennemente fuori gioco, sui centrali difensivi del Napoli c'è un 'anatema': manca più di mezzo reparto

Notizie Calcio Napoli -Continua a piovere sul bagnato, un vero torrente in piena se poi pure la difesa del Napoli non riesce da tempo e, soprattutto ultimamente, a trovar pace come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Oltre alla “maledizione” degli esterni, è vigente “l’anatema” sui centrali. Con gli infortuni di Koulibaly e Maksimovic, e con Tonelli perennemente fuori gioco, ecco che restano in ballo i soli Manolas e Luperto. A loro dunque il compito di fronteggiare domani notte i vari Berardi, Boga e Caputo, non proprio cosa semplice per un Napoli che da qualche mese a questa parte riesce quasi sempre a complicarsi la vita. Pagando dazio salato anche sul fronte difensivo, in fatto cioè di gol subiti: 6 nelle ultime 4 di campionato (1 da Milan e Udinese, 2 da Bologna e Parma”