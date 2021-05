CorSport titola: Juventus, una domenica... a gufare, non resta che sperare nei passi falsi di Napoli e Milan [FOTO]

Dopo la vittoria di ieri pomeriggio sull'Inter alla Juventus per centrare la qualificazione alla Champions non resta che sperare nei passi falsi di oggi del Napoli a Firenze e/o del Milan in casa contro il Cagliari. L'edizione online del Corriere dello Sport titola 'Juventus, una domenica...a gufare"

"Andate a guardarvi su Instagram i profili di quattro giocatori della Juventus: Bonucci, De Ligt, Chiesa e Danilo. Trovete la stessa frase: "Fino alla fine". Niente di originale, ma sintetizza il momento di una squadra che ieri, a un certo punto della sfida contro l'Inter, quando il Var aveva convalidato l'autorete di Chiellini fissando il punteggio sul 2-2, si era trovata praticamente fuori dalla corsa Champions. È innegabile che molto dipenderà dai risultati di oggi, dall'anticipo delle 12,30 al Franchi di Firenze (Fiorentina-Napoli) e dal posticipo di stasera a San Siro (Milan-Cagliari)"