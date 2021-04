CorSport - Tesoretto Milik, il Napoli ha il 30% sulla futura rivendita: due club italiani interessati

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra nel dettaglio come Milik sia un vero e proprio tesoretto per il Napoli. L'attaccante, trasferitosi al Marsiglia nel calciomercato invernale, ha una clausola di 15 milioni più bonus ma al Napoli spetterebbe una grossa percentuale in caso di rivendita futura. In corsa ci sono Juventus e Fiorentina.

MILIK-NAPOLI: LE PERCENTUALI SULLA RIVENDITA

Il quotidiano scrive: "La storia non è finita bene, anzi è finita malissimo, ma tutto sommato il Napoli dal pacchetto-Milik potrebbe ricavare in largo anticipo rispetto all'originaria scadenza biennale sia i 13 milioni di euro concordati con il Marsiglia a gennaio, sia un incentivo. Ovvero: Arek, ambizioso per natura, contestualmente alla firma con l'OM ha chiesto e ottenuto un accordo privato in virtù del quale potrebbe lasciare il club francese immediatamente, già in estate, nel caso in cui un'altra società fosse disposta a versare una certa cifra pattuita che si aggira intorno ai 15 milioni tra base fissa e bonus. E qui subentra il Napoli: titolare di una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante compresa tra il 20 e il 30 percento del totale".