CorSport - Tentazione cambio modulo in vista della Salernitana: la variante tattica studiata da Garcia

Calcio Napoli - Tentazione cambio modulo per Rudi Garcia in vista del derby di sabato contro la Salernitana allo stadio Arechi. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che non esclude l'addio al consueto 4-3-3 da parte dell'allenatore francese che sta studiando una variante tattica.

Garcia nuovo modulo Napoli

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Garcia starebbe studiando con grande attenzione il 4-2-3-1 in vista del derby contro la Salernitana. A cambiare ruolo sarebbe Piotr Zielinski che abbandonerebbe i panni della mezzala nel 4-3-3 per indossare quelli del trequartista con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni. Una mossa, questa di Garcia, ideata per rendere il Napoli camaleontico e meno prevedibile.