CorSport - Svolta Ghoulam, l'algerino è in odore di convocazione per Fiorentina-Napoli

Napoli calcio - Arrivano ottime notizie per quanto riguarda Faouzi Ghoulam. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino algerino è in odore di convocazione per la gara di Firenze che si giocherà domenica alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi. Ieri, in conferenza stampa pre Napoli-Spartak Mosca- Spalletti ha detto su Faouzi: "Mi dispiace sia fuori dalla lista Uefa, ma se non abbiamo preso un terzino sinistro è perchè c'era la predisposizione per un campione e un uomo squadra come lui" .