CorSport - Summit all'improvviso tra De Laurentiis e Spalletti dopo frase sui cambi: il racconto

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ieri c'è stato un summit tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Un incontro, quello tra il presidente e l'allenatore, che non era stato affatto programmato dopo la delusione per il pareggio interno con la Roma che ha di fatto quasi cancellato del tutto le speranze scudetto. Di seguito i dettagli della chiacchierata tra De Laurentiis e Spalletti.

Incontro de Laurentiis-Spalletti: il retroscena