CorSport sul Napoli: incapace di controllare le proprie fragilità, se c'è qualcosa di oscuro e misterioso è arrivato il momento di lasciarsi andare

Se c’è qualcosa di oscuro e misterioso, se più che il calcio verticale può servire una seduta di psicanalisi, se dentro 90' - ma decisivi - si nasconde una «patologia», allora è arrivato il momento di lasciarsi andare: inizia così il focus del Corriere dello Sport su Napoli-Roma.

“Altro non resta da fare al Napoli che trovare una diagnosi e prescriversi da solo una terapia d’urto, quello che in un lunedì d’Albis così diverso, possa servire per non vivere nel rimpianto o peggio ancora nel tormento.

È stato bello, per il Napoli, in questi otto lunghi mesi, starsene adagiati nella propria dimensione favolistica, specchiarsi in quel football accattivante, evaporato in fasi lunari che hanno spalancato il vuoto: la Storia può essere riscritta ancora, però Spalletti dovrà attingere dal proprio vissuto le scelte mirate per scavalcare quel cono d’ombra che avvolge una squadra incapace di controllare le proprie fragilità”