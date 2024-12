CorSport sul feeling Lukaku-Kvara: "Sono amici anche ai videogame, si sono scambiati anche qualche assist"

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul feeling tra Lukaku e Kvara:

"Lukaku, da oggi, cercherà il sorpasso. E mica per una questione personale: sono amici, sono compagni di squadra nel Napoli e ai videogame, si sono anche scambiati qualche assist. Ma ognuno proverà ovviamente a fare di più per sé e per il gruppo. Crescere aiuta tutti a crescere ed è utile per continuare a vincere, meglio ancora guardando il campionato dalla cima. E tra l’altro fa anche schizzare le statistiche".