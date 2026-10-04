CorSport su Vergara: decisivo contro la Francia, vede il gioco e ha un sinistro delicato!

Ultime notizie SSC Napoli - Allo Stade de France l'Italia ha chiuso con l’esordiente Antonio Vergara in campo, descritto dal Corriere dello Sport come "entrato con personalità, i calzettoni abbassati e il motore acceso. Il fantasista del Napoli è stato decisivo nell’ultima mezz’ora non solo per la caccia al pallone che Bastoni avrebbe trasformato nel pareggio. Vede il gioco, ha un sinistro delicato. Magistrale la carezza per il colpo di testa di Kean che avrebbe potuto regalarci il sorpasso. Quando è stata definita la lista, Antonio era in cima alle preferenze per la fascia destra con Zaniolo, finito ko. Mancio non si è perso d’animo".