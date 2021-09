CorSport su Spalletti: si regala un trono e lascia che quel coro del Maradona stordisca ed infiammi uno stadio intero

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul successo del Napoli: "Tutto in una notte: Granduca di Toscana e re di Napoli. Luciano Spalletti si regala un trono, sistema otto punti tra sé e la Juventus, lascia che quel coro del Maradona stordisca quello stadio intero e semmai lo infiammi ancora, più in là: da ieri, e dopo aver battuto La Vecchia Signora, un’impresa personale che in 24 anni di panchina gli era riuscita soltanto due volte, sarà probabilmente un’altra storia"