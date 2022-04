CorSport su Osimhen: viaggiando dentro i suoi numeri c’è un orizzonte da conquistare

Sedici gol in appena 1863 minuti: eppure non bastano. Dodici reti in campionato, quattro in Europa League, e comunque non sono sufficienti secondo il Corriere dello Sport. Ma per cosa? Il quotidiano dedica un focus all’attaccante nigeriano del Napoli.

L’orizzonte di Osimhen

“Viaggiando dentro i numeri di Victor c’è ancora un orizzonte da conquistare. Osimhen segna gol quasi sempre decisivi, però in questo biennio non è ancora riuscito ad esaltarsi contro una grande o qualcuno che le somigli, gli mancano gli acuti contro Milan e Inter, contro Juventus e Lazio, contro Roma e Fiorentina o Sassuolo; tra le prime dieci, è riuscito a «piegare» il Verona. Osimhen è il valore aggiunto del Napoli, a prescindere, lo racconta questa stagione nella quale il nigeriano ha dovuto inventarsi prodezze per uscire dagli equivoci”

