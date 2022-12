CorSport su Osimhen: si è specializzato in un giochetto di prestigio sui gol, un'intera città pregherà con lui

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

“Dice di essere in cima, e va bene, ma tutto lascia pensare che il meglio debba ancora venire: dal punto di vista personale e con il Napoli. Lui si chiama Victor Osimhen, è il frontman dell'attacco azzurro, il capocannoniere della Serie A e almeno fino a maggio, il mese di uno scudetto atteso ormai da quasi 33 anni, un'intera città pregherà con lui che la magia non s'interrompa proprio sul più bello.

Il centravanti che più passa il tempo, più si specializza in un giochetto di prestigio: trasformare in gol, i palloni che sembrano persi. E' accaduto più volte in campionato e in Champions e poi anche in Turchia, in occasione dell'amichevole con il Crystal Palace: la rete dell'1-1, con quella danza al centro dell'area sotto la pioggia e in mezzo alla nebbia dei difensori inglesi, è il simbolo dello spirito di Victor”