CorSport su Osimhen: lo scorso anno ha fatto gol impossibili. Ora fa solo quelli segnabili

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul rendimento avuto da Victor Osimhen in questa stagione:

"Vale, in maniera più attenuata, anche per Osimhen. Che pure ha stimoli per giocare al meglio e puntare a trovare un club disposto a pagare la clausola per portarlo in Inghilterra o a Parigi. Però altro è impegnarsi perché si crede di poter vincere, altro è farlo per fuggire. L’anno scorso il nigeriano ha fatto gol da posizioni impossibili e con gesti atletici frutto di azzardo calcolato. Quest’anno ha fin qui segnato il segnabile, ma niente di più".