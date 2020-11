CorSport su Osimhen: ha ricominciato nuovamente a correre. La decisione di Gattuso verso il Milan

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Victor ha riassaporato ieri il gusto del campo dopo cinque giorni di riposo assoluto e la sensazione di un qualcosa che seppur lontanamente assomiglia a un lavoro di gruppo. E a un certo punto, ascoltando i racconti di chi lo ha visto all'opera, ha avuto anche l'istinto di cominciare a correre come sa fare lui. Modello gazzella. Il fatto, però, è che la spalla destra gli fa ancora male, e non potrebbe essere altrimenti a una settimana tonda dalla lussazione rimediata con la Nigeria in occasione della gara di qualificazione alla Coppa d'Africa con la Sierra Leone, e sebbene oltre alle terapie abbia anche seguito un programma personalizzato di lavoro in palestra e in campo, per l'appunto, i rischi sono ancora elevati. Sì. Il Napoli non s'è sbilanciato sui tempi di recupero, di rientro diciamo, e nonostante qualche cuore azzurro invochi il miracolo e coltivi il sogno tecnico di riuscire a portarlo almeno in panchina con il Milan, a tempo di record, Gattuso sta ragionando a un Napoli senza Osi".