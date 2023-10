CorSport su Natan: stasera per lui è un collaudo da non fallire

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Natan che stasera farà il suo debutto da titolare in Champions League (a Braga era subentrato dalla panchina) contro il Real Madrid:

"In quella di Garcia solo Natan non ha mai visto la Champions. Per lui è un collaudo da non fallire. Di fronte alla maestà di quest’appuntamento, le nubi che pure aleggiano sulla ripartenza azzurra si diraderanno tra le luci del Maradona al primo sold out. La Napoli che Osimhen chiama al gemellaggio gli è tutta attorno. Stanotte non serve altro".