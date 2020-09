CorSport su Mertens: poteva aspettare il mercato, ma i soldi non sono tutto! Napoli è casa sua fino alla 'pensione'

Calciomercato Napoli - Il più goleador di tutti i tempi ha deciso di non accontentarsi e di andare persino al di là dei luoghi comuni: come se non gli bastasse lasciarsi alle spalle Hamsik e Maradona, Dries Mertens ha lasciato che gli scivolasse via la «presunta» crisi del settimo anno come racconta il Corriere dello Sport:

"Poteva starsene sulla riva del mercato ed aspettare, qualcuno sarebbe passato prima o poi, ma qui i soldi non sono tutto. Napoli è casa-Mertens, probabilmente sino alla «pensione», quella che scatterà tra due anni (o anche tra tre, come suggerisce l’opzione del recente rinnovo) e quattro milioni e mezzo stagionali qua valgono di più, perché portano dentro di sé un benessere quotidiano che si avverte passeggiando per le strade, una empatia che si è avvertita sin dal primo giorno - estate 2013 - e che non è mai evaporata, neanche nei momenti peggiori che pure sono capitati"