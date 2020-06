Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mertens: "L’affaticamento è sparito, e si è visto, ma due gare in quattro giorni poi lasciano il segno e Mertens ha bisogno di non avvertire alcun tipo di appesantimento, per essere lanciato nella sfida: in caso contrario, avendo un organico che scalpita, il centravanti del Napoli al «Bentegodi» sarà Milik, l’uomo che messo la ceralacca sulla sfida di Coppa Italia, che è ai suoi ultimi mesi partenopei ma li vuole vivere".