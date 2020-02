CorSport su Mertens: domani gioca dal 1'! Milik non è al meglio, ha un ginocchio un po’ infiammato

Notizie Calcio - Cagliari, per l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens, sarà per sempre la città di una specie di magia. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“La città della gioia. Correva l’anno 2016, era l’11 dicembre, e Dries non sapeva che dopo quella partita la sua vita di calciatore e di uomo di calcio sarebbe cambiata in maniera repentina e definitiva: 5-0 per il Napoli di Sarri, tre gol per lui e soprattutto la metamorfosi da falso nueve adattato a centravanti di razza pura.

Il tempo scorre, altroché, però domani toccherà ancora a lui guidare l’attacco. Proprio così: Milik non è al meglio, ha un ginocchio un po’ infiammato, e così dopo aver infilato la prima da titolare con Gattuso a San Siro, in Coppa Italia con l’Inter, sarà ancora Dries a recitare al centro del tridente dal primo minuto”