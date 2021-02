CorSport su Meret: ha disintegrato i luoghi comuni del modernismo, ha parato con qualsiasi parte del corpo

Ultime notizie Napoli - Alex Meret, 23 anni, portiere del Napoli, è stato grande protagonista contro la Juventus. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’estremo difensore azzurro.

“Erano cinque partite che se ne stava buono in panchina, si fa in fretta a sospettare che passare da enfant prodige a panchinaro sia un attimo o semmai una scelta. Poi ecco spalancarsi la porta: Meret ha parato con le mani e con le gambe, le ginocchia o qualsiasi altra parte del corpo, è rimasto in piedi, imperturbabile, dinnanzi a Cristiano Ronaldo, s’è messo a volare con Chiesa, ha stropicciato la conclusione di Morata, ha disintegrato i luoghi comuni del modernismo, quelli che impongono come una pillola per la pressione a chi ne ha bisogno la costruzione dal basso, si è persino messo a palleggiare con Rrahmani e Maksimovic, i suoi compagni d’avventura”