CorSport su Manolas: "Kostas di Champions se ne intende, la panchina con la Samp gli è servita sotto un aspetto"

Napoli-Liverpool - Non ha giocato ma s’è comunque espresso il giorno dopo l’esordio. Manolas non c’era sabato pomeriggio, ma dalla panca non s’è perso un solo istante di Napoli-Sampdoria, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“La coppia (ben più collaudata) Koulibaly-Maksimovic ha intanto funzionato, denotando solo piccole sbavature, e per Kostas i novanta minuti in panchina sono serviti di sicuro ad introiettare in maggior misura quei movimenti di reparto che ancora non possono appartenergli del tutto. Ancelotti ha optato per una rotazione al fianco di Koulibaly all’ultima di campionato, ma in quella casella occupata da Maksimovic dovrebbe figurare lui domani in Champions League, nella notte del San Paolo. E Konstantinos di Champions se ne intende, eccome. Suo il gol del definitivo 3-0 al Barcellona, vittima illustrissima eliminata dai giallorossi ai quarti proprio grazie alla sua incornata in quel 10 aprile del 2018”