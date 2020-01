Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport giudica negativa la prova di Luperto ieri contro la Fiorentina: "4 - Va male come terzino sinistro, ma diventa un disastro quando va a occupare un ruolo a lui più congeniale, quello di centrale. Ma come è possibile concedere in area di rigore il sinistro a Vlahovic? E’ un errore inconcepibile".