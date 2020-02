CorSport su Lozano: "Avrebbe dovuto fare la differenza, con Gattuso mai titolare in A! Anche se disponibile, col Cagliari non sarebbe stato titolare"

Notizie Calcio - Hirving Lozano, 24 anni, attaccante del Napoli e della Nazionale messicana, è l’acquisto più costoso della storia del club azzurro eppure la sua stagione è negativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’ex PSV Eindhoven.

“Avrebbe dovuto fare la differenza, e invece ha trovato pochissimo spazio. Soprattutto nell’era Gattuso: 5 presenze e 61 minuti in 8 partite di campionato. Mai titolare, se non con il Perugia negli ottavi di Coppa Italia: poi, in coppa, Hirving non ha mai più visto il campo; neanche in occasione dell’infortunio di Insigne, quando Rino ha deciso di adattare Elmas. Non bastavano le scelte dell’allenatore, e dunque le esclusioni in serie, no: anche l’infortunio che lo escluderà dalla trasferta in programma domani: «Leggera contrattura all’adduttore destro», il responso. Anche se fosse stato disponibile, difficilmente avrebbe giocato dal primo minuto con il Cagliari”