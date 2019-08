CorSport su Llorente: "E' lusingato dalla possibilità di giocare ancora in Champions, possibilità di trattare sull'ingaggio"

Calciomercato Napoli- La SSC Napoli temporeggia ed aspetta per fare la mossa giusta per rimpinguare il reparto offensivo.

Oltre al solito nome di Mauro Icardi, un altro calciatore che è in orbita azzurra è Fernando Llorente, ex centravanti anche della Juventus, oggi libero dopo l'avventura al Tottenham. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E’ diversa la situazione di Fernando Llorente, che certo si sente lusingato dalla possibilità di vivere ancora una volta la Champions: alla sua età, 34 anni, è una bella botta di autostima ed è anche una tentazione che induce ad ascoltare chi l’ha avvicinato senza pronunciare il fatidico sì. Il Napoli è un’occasione a cui non si può rinunciare frettolosamente, né fissando una personalissima scadenza: non ha costi esagerati, se non (eventualmente) quelli contrattuali, quattro milioni a stagione. Ma questo è un passaggio successivo, ci sarebbe poi, chiaramente, la possibilità di discuterne, sedendosi al tavolo e dialogando come si fa in situazioni del genere. Però avvicinarsi all’addio, con quella musichetta sparata a mille, è un invito da valutare....".