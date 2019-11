CorSport su Insigne: è un giallo, resta a Napoli nonostante il dolore al gomito sembrava sparito

Ultime Calcio Napoli - Certamente l'assenza di Lorenzo Insigne è pesante per la trasferta di Liverpool. Giocare in un campo ostico come quello di Anfield senza il capitano non è semplice, anche se le prestazioni dell'ultimo periodo non sono state del tutto eccelse. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola sul forfait dell'attaccante di Frattamaggiore: "Giallo Insigne".

Lorenzo Insigne

INFORTUNIO INSIGNE: TRA DOLORE E CATTIVI PENSIERI

Nel dettaglio l'edizione odierna del quotidiano evidenzia come la scelta del capitano abbia scatenato un po' di perplessità visto che il dolore sembrava essere totalmente sparito nelle ore post-Milan. Il Corriere dello Sport aggiunge poi un altro dettaglio importante: Insigne era assente già nell'allenamento svolto ieri a Castel Volturno. Probabilmente le buone sensazioni avute sul colpo al gomito erano temporanee perchè il problema si è riacutizzato proprio nelle ultime ore impedendogli di essere con la squadra in Inghilterra.