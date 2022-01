CorSport su Insigne: prima di salutare il Napoli e la sua città ha l'intenzione di lasciare il segno

La missione di Lorenzo Insigne è tornare domenica, in tempo per il derby con la Salernitana, dopo aver saltato la Fiorentina in Coppa Italia e il Bologna in campionato. Come racconta il Corriere dello Sport, quello rimediato con la Sampdoria è il terzo problema collezionato dal 1° dicembre.

La missione di Insigne