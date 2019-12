CorSport su Insigne: la carezza di ADL alla cena è un bel segnale. Lorenzo va rigenerato e restituito al calcio

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Insigne: "Una delle immagini più belle della cena di Natale del Napoli, andata in scena martedì con vista sul Golfo, è l’abbraccio di De Laurentiis a Insigne: il presidente passa tra i tavoli con il microfono in una mano e con l’altra cinge il collo del capitano, seduto e sorridente, carezzandogli il viso. Quasi a dire: vai, noi crediamo in te. Proprio come Gattuso: è lui, soprattutto Rino il depositario della missione. Già: Lorenzo va rigenerato e restituito al calcio. Deve ritrovare l'entusiasmo, scacciare vie ombre e pressioni e ritrovare la gioia di giocare".