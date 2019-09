Gonzalo Higuain reduce da un'ottima prestazione in casa Juve. Il Pipita era in bilico nella sessione di calciomercato, ma sembra aver trovato di nuovo la quadra con Maurizio Sarri in bianconero. Ecco il commento del Corriere dello Sport:

Il Pipita si (ri)prende la Juve. Non perde l’abitudine, Higuain, e dà un altro dispiacere al Napoli in una notte vietata ai deboli di cuore. La Juve fa sognare per un’ora, spinta anche da Gonzalo sul triplo vantaggio.