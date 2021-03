CorSport su Ghoulam: lui più di Insigne a parlare con la squadra dopo il Sassuolo, prima la rabbia e poi un discorso di quelli seri

Ultime notizie Napoli - Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam negli spogliatoi del Mapei è stato l'uomo che insieme con Insigne ha provato a scuotere la squadra come fanno i leader. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Prima la rabbia - parole urlate in libertà -, e poi un discorso di quelli seri. Del tipo: bisogna evitare distrazioni e ingenuità come quelle che sono costate il rigore e il pareggio al 93'. E ancora: bisogna riflettere sul fatto che una squadra come il Napoli, con questa rosa e questo organico da scudetto, in questo momento sia costretta a lottare tra il sesto e il settimo posto. Oltre a Insigne e anzi più di Insigne è stato lui a parlare con la squadra”