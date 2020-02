CorSport su Gattuso: "È riuscito a trovare la chiave per ricostruire un gruppo profondamente fratturato"

Ultimissime Calcio Napoli - Il nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato fondamentale per la testa e le gambe dei suoi talenti smarriti. Uno vero e diretto, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Bravo soprattutto perché, ottimo lavoro a parte, è riuscito a trovare la chiave per ricostruire un gruppo profondamente fratturato. E allora, la rimonta. Anzi la scalata che sembrava impossibile e che resta ardua, per carità, ma almeno al cospetto della squadra non c’è più il K2: la Champions resta una vetta, sia chiaro, ma dai 14 punti di due giornate fa ai 9 contemplati dopo Genova, beh, l’affare comincia a farsi intrigante. Per il bene collettivo, come ha sicuramente specificato Gattuso in occasione delle sue riunioni faccia a faccia con il gruppo, la prospettiva più saggia è ragionare passo dopo passo”